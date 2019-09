BEEBIJUTUD | Kuidas siduda kandelina õigesti? 

Veebipoe Linalaps omanik Gerli Ild tõdeb, et kandelinast on palju kasu nii lapsele kui ka emale. «Beebid vajavad palju soojust ja turvalisust. Kõige paremini pakub seda ema ja isa süli. Lühidalt kokku võttes võiks öelda, et lapsele on lina nagu jätk emakale, emale aga teine paar käsi,» võrdleb naine ilmekalt.