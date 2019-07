Toidugurmaanide grupp Näljane Nelik selgitab välja: millised on Tallinna parimad pelmeenid? 

Ei leidu paremaid toidukriitikuid kui sõpradest koosnev tiim Näljane Nelik, kes usuvad, et näljaseid inimesi on Tallinnas oodatust rohkem ja kindlasti on nad nii mõnelegi toidufännile abiks just selle kõige õigema toidukoha valimisel. Näljase Neliku idee sündiski just nimelt süües. Avastanud enda jaoks väljas söömise võlu ja lõbu, otsustasid noored hakata ükshaaval Tallinna toidukohti läbi käima ning oma söögilkäike jäädvustama piltide, videote ja arvustuste näol - eneselegi teadmata miks ja kellele. Näljase Neliku ülalhoidmisest sai neile, näljastele noortele, üks meeldiv hobi ja aja möödudes on kasvanud ka publik üha suuremaks.