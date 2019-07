Sina ise LIHTSALT MARIA BLOGI | VLOG. Kuidas ma TV3 otse-eetris käisin! Maria Rozbaum , täna, 17:51 Jaga: M

Vahetult enne eetrit! Foto: Annely Adermann

Hei! Mul on nii hea meel, et mind jälle üles leidsid! Olen saanud oma vaatajatelt nii palju positiivset tagasisidet, et südame teeb tohutult soojaks. Aitäh kõigile, kes on videosid kommenteerinud või mulle otse kirjutanud, näiteks Instagramis.