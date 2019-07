AVESTA 25. juuli | Ole ettevaatlik, sest konfliktid pole kaugel 

Kuutsükli 23.päeva energiad on lausa vastupidised ja see päev ei ole kergete killast, sest see on nimelt saatanlik, mõttetu tigeduse, kannatamatuse ja agressiooni päev, mille sümbolid on krokodill, Kerberos ja kimäär. Partnerlussuhted on raskendatud, valitsevad põhjusetud ambitsioonid, egoism ning liialt kõrge enesehinnang. Ole ettevaatlik, sest konfliktid pole kaugel.