AVESTA 26. juuli | Võida enda hirmud ja kahtlused ning ülejäänu eest hoolitseb päevas sisalduv energia 

Kuutsükli 24. päev on seotud loodusjõudude ärkamisega ning inimene võib saada tohutult energiat ja jõudu. See on liigsest vabanemise, vana lagunemise ja uue loomise päev. Täna võib saavutada võidu väljapääsmatuse üle ning siis avaneb uus tee. Võida enda hirmud ja kahtlused ning ülejäänu eest hoolitseb päevas sisalduv energia.

Hea, kui välgud ja müristamine järgnevad mõnele sinu lausele, sest see on neile kinnituseks. Kõik taevast või ülevalt kaela sadanud asjad on tähenduslikud ning ennustavad ootamatuid ja kiireid asju, kohtumisi vms. Kui sinu peale langeb linnusulg, siis saad hea uudise; kui vihm või rahe, siis ootab sind ees kiire ja järsk elumuutus. Tänase ja homse päikesetõusu vahel nähtud unenäod on tähenduslikud. Kui nägid unes äikest, välku, tuld, siis ootab sind täielik elumuutus. Kui nägid unes taevast, tähti või lendasid unes, siis on oodata soosingut, ametikõrgendust, soovi täitumist.