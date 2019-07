AVESTA 27. juuli | Päev on seotud loomise ja loomingulisusega 

Kuutsükli 25.päev on maagiline päev, mil on kasulik sukelduda üksindusse, kontsentreeruda ning kuulata oma sisehäält. Igasugune kiirustamine on täna lubamatu. Ole tähelepanelik, sest tarkust annab iga info – isegi see, mis esmapilgul mõttetuna näib. Kõik avaldub märkide ja sümbolitena ning kõik inimesed muutuvad mingil määral prohveteiks.

Väga hea märk, kui tunned end energilise ja reipana. Hea märk, kui tuuleiil lööb pärani akna või ukse, sest see viitab saabuvale küllusele uutele tutvustele või sellele, et sind on tähele pandud ning viiakse kõrgemale tasandile. Kui see juhtub vanas majas, siis on ees kolimine või kauge reis. Halb on näha ja veelgi halvem sisse hingata musta ja/või kibedat suitsu. Tänase ja homse päikesetõusu vahel on hea, kui sa üldse ei näinud und või ei mäleta seda.