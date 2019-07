AVESTA 28. juuli | Kasulik on veeta aega allika, oja või jõe ääres 

Kui kogemata lõhud veega nõu, siis ennustab see varanduse või raha saamist. Kui sind juhuslikult veega üle valatakse või satud vihma kätte, siis tulevad ilmsiks saladused. Tänase ja homse päikesetõusu vahel nähtud unenäod on tähenduslikud. Kui nägid unes seeni, siis tähistab see head tervist ning varanduse suurenemist; kui kalu, siis õnne; kui linde, siis häid uudiseid. Kui unes ujusid kuhugi, siis tähistab see sõltuvusest vabanemist.