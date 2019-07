Horoskoop AVESTA 29. juuli | Ära tee asju, mis pole hästi läbi mõeldud Kai Tamm , täna, 07:00 Jaga: M

Foto: Pixabay

Päikese päev on pühendatud Päikesele, kes jagab meile valgust ja soojust, kuid ka valgustatust. See on maailma tunnetamise ja avastamise päev. Kui on ilus ilm ja Päike paistab, siis põletavad tema kiired ära inimestel lasuvaid eksimusi ja patte. Päike aitab koguda energiat ning takistab jõukaotust. Ära tee asju, mis pole hästi läbi mõeldud, sest asjad, mis täna ei edene ei too head.