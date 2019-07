AVESTA 30. juuli | Soovitatav on teha kõiki puhastavaid harjutusi ja rituaale 

Kuutsükli 28. päeva sümbolid on päike, lootos ja karma. Unes või mediteerides võid näha enda eelmisi elusid. Ennustused ja unenäod lähevad täide ning telepaatiline suhtlemine on kõrgseisus. Soovitav on teha läbi kõik puhastavad harjutused ja rituaalid nii füüsilise, astraalse kui ka mentaalse tasandi jaoks.

Kui satud ootamatult vihma kätte ja saad märjaks, siis on oodata õnne ja edu. Kui sinu peale langeb linnusulg, siis saad lähemal ajal häid uudiseid või kohtad vana sõpra. Kui leiad peenraha, eriti kui vapp on pealpool, siis tuleb probleemidele õnnelik lahendus. Tänase ja homse päikesetõusu vahel nähtud unenäod on tõesed ja annavad konkreetset ning otsest informatsiooni. Hea, kui nägid unes loomi ja linde. Kui unes ujusid vees, siis on oodata haigusest vabanemist. Kui unes proovisid uusi riideid, siis on oodata rikkust ja perekonna kindlustamist.