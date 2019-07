AVESTA 31. juuli | Kasulik on mängida loogikat nõudvaid mänge või lahendada loogilisi ülesandeid 

Parim indikaator päevaks on hommik, eriti esimene tund peale ärkamist. Kui sel ajal sügeleb kael, siis hoia oma raha; kui sügeleb kõht, siis tööga seotud ebameeldivused. Kui leiad metall või muid säravaid esemeid, siis on oodata abi ja toetust ettevõtmistes. Kui tunned hommikul suus magusat maitset või tunned magusat lõhna, siis on oodata uusi tutvuseid ja edu. Tänase ja homse päikesetõusu vahel nähtud konkreetsed unenäod on tähenduslikud, sümboolsed ja segased mitte. Esimesed täituvad lähemal ajal. Kui nägid unes tuld või valgusallikat, siis on oodata kaitset ja abi.