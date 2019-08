KÖÖGITÄHESTIK | Involtini pakub mitmeid valmistamisviise 

Selle nime all peitub väga lihtne roog. Itaaliast pärit toit tähendab täidetud ja rulli keeratud õhukesi liha- või köögiviljaviile, mida serveeritakse eel- või pearoaks. Toit pakub mitmeid valmistamisviise, aga kõige klassikalisem võimalus on kasutada vasikaliha, mis enne täidise lisamist ja rulli keeramist õhemaks vasardatakse. Täidises kasutatakse ühe põhikomponendina juustu, millele lisatakse vastavalt maitse-eelistustele küüslauku, ürte, sibulat, kuivatatud puuvilju, riivleiba vms. Esmalt pruunistatakse liharull pannil ja seejärel küpsetatakse roog ahjus või grillil valmis. Köögiviljarullid eelnevat pruunistamist ei vaja. Samuti on levinud viis vasikaliha asemel kasutada õhukesi baklažaaniviile või kanaliha.