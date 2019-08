Mis iluilmas uudist? 

Pole ammu Haapsalus käinud? Nüüd leiab Eesti ühe kaunima linna külastamiseks kohe kaks põhjust, sest Evald Okase muuseumis ootab imetlemist moelooja Aldo Järvsoo ja ehtekunstnik Tanel Veenre ühisnäitus «Valged daamid». Näitus on inspireeritud Haapsalu lossi kummituse legendist, mille väljendusena ühendatakse Taneli käe all valminud kosmilised maskid ja Aldo hõljuvad pidurüüd. Avaneb võimalus astuda ulmeliselt täiuslikku maailma. Näitus on avatud 11. augustini. Veel jõuad!