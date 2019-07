Silmaring Dirigent Risto Joost: kunst on kui metslooma taltsutamine Helina Piip , täna, 16:24 Jaga: M

Aasta muusik 2018 - Risto Joost. Kontsert Eesti Raadio 1. stuudios. Foto: Heiko Kruusi

Dirigent Risto Joost on Leigo järvemuusika festivaliga kokku puutunud kümmekond aastat. Kevadel nende perre sündinud tütrele Ellyle on see aga esimene Leigo-suvi.