Tanja Mihhailova-Saar: mulle meeldib, et meiesarnaselt ei loe ka Sarrapid puhkusereisidel raha

"Mulle meeldib, et meiesarnaselt ei loe ka nende perekond puhkusereisidel raha, et saaks vaid odavamalt," ütleb Tanja. "Teeme aasta ringi palju tööd ja tahame siis hästi puhata. Kuldsete lusikatega viietärnivillades me ei ööbi, aga kui pakutakse lisateenuste või põnevate ekskursioonide võimalust, siis võtame. Sarrapitega reisidel käia on väga tore, nad hindavad samu asju nagu meiegi Mikuga. Oma elu majandavad nad ilusti, aga mõtlevad perekondlikult oma laenud läbi, mingite mõttetult fancy’de kabriolettide peale ei raiska."