Inimesed Kanepit kasvatava talu perenaine: ikka ja jälle käib keegi põllul raksus Helle Rudi , täna, 12:29 Jaga: M

GALERII

LINNA TAGASI EI TAHA: Karin jõudis kuus aastat pealinna elu maitsta, enne kui kodukanti tagasi kolis. Kuigi maal on keerulisem ja kallim elada, siis Tallinna naine tagasi ei igatse. Foto: Erki Parnaku

«Kõnesid, kus öeldakse, et see pole telefonijutt, tuleb ikka,» muigab koos perega kanepit kasvatav Karin Tiit. Aeg-ajalt saabuvad uudistama ka külalised, kel on rohelise taimega «tulusamad» plaanid.