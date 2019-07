Karl Robert Saaremäe: minu suur nõrkus on, et armastan naisi 

“Minu suur nõrkus on, et armastan naisi," nendib Karl Robert Saaremäe ajakirjale Anne & Stiil antud interjuus. "Mul on vapustavalt lahedad ema ja õde, olen üles kasvades olnud ümbritsetud vaimustavatest naistest. Kui näen mõnd võimsat nais­olendit, paneb see mu hinge rõkkama ja südame kiiremini põksuma ning ma tahan temaga sõbraks saada. Usun, et armas­tus on üks sõpruse vorme. Sõprus on eeldus, et armastus saaks tekkida."