Avastamata pärlid: kuidas veeta üks huvitav päev Tallinnas? 

„Stroomi rand on igatahes rattasõbralik – kogu parki läbib asfaltkattega tee ning paigaldatud on arvukalt rattahoidjaid,“ kinnitab Kanepi. Seega tasub rannas kasutada võimalust, et parkida hetkeks ratas ära ning nautida suvist randa või teha üks kosutav piknik. Selleks on Merimetsas lausa grillimiskohad.