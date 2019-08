OMAL NAHAL! Kas happekoorimist tasub proovida? 

Iluasjatundjate sõnul on happed pikaajalise nooruslikkuse tulevik. Arvestatava ajalooga happekoorimine tekitab aga siiani vastakaid arvamusi ja selle ümber keerleb ohtralt müüte. On siis tegu hirmutavalt valuliku protseduuriga, mis rikub näonaha või kingib see hoopiski uue nooruse mõnusa lõõgastuse saatel? Vastused annab Sarita ilusalongi kosmeetik Ragne Reimund.