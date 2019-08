Kodu ja köök KÖÖGITÄHESTIK | Iraanist pärit magusroog Jalebi viib keele alla Ragne Värk , täna, 15:36 Jaga: M

Foto: Ragne Värk

See magusroog on lihtsamalt öeldes tavalise pannkoogi pisut põnevam teisend. Valmistamiseks praetakse ringiks keerutatud tainaribasid õlis ja seejärel valatakse need üle suhkrusiirupiga. Tänu siirupile moodustub maiusele krõbe pealispind ja pehme sisu. Indias ja Iraanis populaarse tänavatoidu valmistamine on väga lihtne ka kodustes tingimustes. Hommikusöögiks serveeritav jalebi on populaarne magusroog ka pulmades.