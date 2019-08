Ristluslaevadel töötav Helina Randma: „Mul pole nädalapäevadest sooja ega külma.“ 

Helina (32) tõdeb, et nädalapäevi pole ühegi laevatöötaja käest mõtet küsida – nad lihtsalt ei tea neid. Küll aga teab ta laeval olles umbkaudu kuupäevi, sest sellest sõltub kojuminekuni jäänud aeg. Omaette ooper on kellaga. «Viimati USAst Euroopasse tulles läksime kuus korda ajas tagasi,» tõdeb naine. Sellepärast tundubki talle naljakas, kui eestlased kurdavad selle üle, et aastas tuleb kaks korda kella keerata.