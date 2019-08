Foto: Ragne Värk

Retrohõngulist salatit pikalt tutvustama ei pea. Kurgist, porgandist ja sibulast koosnev mahe köögiviljasalat on talvisel ajal mõnus praelisand. Pisut retromaiguline on ka see retsept, sest pärineb esivanematelt ja on põlvest põlve edasi antud pärl.