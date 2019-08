Vähi seljatanud ja töölt koondatud Katrin Toome: «Need on erinevad üleelamised. Musta auku viivad need mõneks ajaks mõlemad.»  

Katrin (45) on tegelikult tõeline naerukajakas – rõõmsameelse ja ettevõtliku loomuga. Lihtsalt kaheksa ja poole aasta jooksul Tallinna televisiooni uudistelugejana töötades pidi ta tõsiseltvõetavuse huvides mõjuma ekraanil konservatiivse ning tõsisena. «Mul polnud kohane naeratada. Uudistediktor ju ei naera, see ei käi asja juurde. Nüüd on käes aeg, mil pean õppima uuesti naeratama,» selgitab ta.