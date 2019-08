Raadiohääl Taavi Libe kritiseerib: «Minu arvates on Vikerraadio juhtimine viimased kaks aastat pilla-palla olnud.» 

Kevade lõpus andis Taavi (31) teada, et see suvi jääb talle Vikerraadios viimaseks. Kuigi kuulajate jaoks oli see kurb üllatus, kaalus saatejuht lõpetamist juba aasta varem. «Päris palju mõtlesin sellele. Siis tuli aga uus motivatsioon. Läksin ülikooli – tekkis arendav kõrvaltegevus,» selgitab ta.