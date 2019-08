Janeki kulinaarne kompass 

Teadlikult on suhtekorraldaja Janek (45) Michelini tärne kogunud 11 aastat. Head toitu on ta muidugi kauem väärtustanud. Juured ulatuvad aega, mil Janeki pagarist ema Narva kohvikus töötas. «Olen isegi seal öösiti abiks käinud. Lõin näiteks kaks ämbrit mune katki,» on tal läbi proovitud enamik võimalustest, kuidas kooretükke välja õngitseda. Meenub ka nipp, kuidas kohupiimataskute jaoks segati täidise hulka mannaputru, et need raskemad oleksid.