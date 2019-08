Kiri toimetajalt 

Aga praegu on veel august. Lapsena ma suisa vihkasin seda kuud. Esiteks oli nõnda, et nii kui esimene august kukkus, oli tunne, et kohe-kohe algab kool. Ja seda ei oota mõistagi ükski mõistlik laps. Selles suhtes, muide, pole miskit muutunud. Mu oma lapsed hädaldavad ka juba nädal aega, et «ei tahaaa veel koooli!» … Teiseks ei meeldinud august mulle seetõttu, et see on mu sünnipäevakuu. Mis iseenesest on ju tore. Aga et minu sünnipäev on kuu keskel, polnud selleks ajaks keegi veel maalt vanaema juurest linna tagasi tulnud. Ja need, kes peole tulidki, kinkisid mulle alati astreid või gladioole, mida ma toona silmaotsaski ei sallinud.