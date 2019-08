Säilita suvemaitsed kevadeni ehk Kuidas aiakraami õigesti külmutada? 

Aiasaadusi sügavkülma pannes tuleb esmalt silmas pidada bakteriaalsete protsesside pidurdamist. Alles seejärel tasub toidu välimusele tähelepanu pöörata. Sügavkülmutamisele minevad marjad või parajateks tükkideks lõigatud viljad tuleks laotada küpsetuspaberiga kaetud plaadile, asetada kuni 48 tunniks sügavkülma 25 miinuskraadiga (juurviljadele piisab ka 23 miinuskraadist), tõsta seejärel karpidesse või kottidesse ja sättida sügavkülmik siis 18 miinuskraadi peale, mis on säilitamiseks ideaalne temperatuur.

Kui viljad plaadiga sügavkülma ei mahu, võid panna need külmkambrisse ka karbiga ja hoida seal samamoodi paar päeva suuremate miinuskraadidega. Marju karpi pannes tasub alati jätta veidi ruumi, nii sentimeeter-paar, et paisumise tõttu kaas lahti ei läheks. Oluline, et külm pääseks karbile igalt poolt vabalt ligi. Sageli eksitakse sellega, et laotakse kohe alguses sügavkülmasahtlisse aina uusi karbitäisi ja pressitakse kamber pilgeni täis. Kui temperatuur kõigub ja külmumine on ebaühtlane, paned põntsu nii hoolikalt valitud aiasaaduste maitsele kui ka välimusele. Alles siis, kui karbid või -kotid on läbi külmunud, võib sügavkülmiku täis laduda. Viljad tuleks ära tarvitada kuue kuu jooksul.

Sügavkülma jaoks tasuks soetada spetsiaalsed nõud või säilituskotid. Oluline on, et need oleksid õhukindlad. Väldi fooliumit, see on ju siiski alumiinium. Ruumi kokkuhoiuks võib viljad karpidest suurematesse säilituskottidesse ümber tõsta, vedelikud aga külmununa karbist välja koksata ja toidukilesse mässida.

Marjad olgu kuivad

Kas säilitada marju suhkruga või ilma? Tervislikkuse seisukohalt pole suhkur hea, kuid värv säilib ilusamana suhkruga. Suhkrut võib riputada marjade peale ja veidi ka nende vahele. Võib kasutada ka indiaanisuhkrut ja mett. Metsamarjadest ei soovita toidutehnoloog panna sügavkülma pohli ja jõhvikaid. Need sisaldavad palju bensoehapet, mistõttu mari säilib ka lihtsalt külmas kohas, näiteks keldris, õhukindlalt suletuna vee sees. Puuviljadest võib tükeldada õunu. Kui õunal on mädaplekk, ei tohi seda aga süüagi, sügavkülmutamisest rääkimata.

Et ei tekiks jääkristalle, peavad saadused olema kuivad ja külmad. Kui mari on märg, näiteks korjati mustikas, punane või must sõstar märjalt, on üks variant need enne külmutamist pudrunuia või puukahvliga lödiks vajutada. Märga sügavkülma ei panda, toonitab spetsialist, kes ise peseb marju võimalikult vähe.

Kõvemat sorti sügavkülmast võetud mari, kui sel ei ole magusaineid sees, säilib külmiku tavakambris umbes nädal aega. Kui suhkur on sees, tuleb kraam kiiremini ära süüa.