Kuidas panna suhe seksisoove täitma? 

Paariterapeudid kuulevad inimestelt suhte ja läheduse kohta küsides aeg-ajalt, et ega tunnetest-muredest kaaslasega rääkida saa, aga seksil pole väga viga. Seda võib öelda meespool (ja täiendada, et seega suhe ju täitsa töötab, mis neid tundeteemasid ikka arutada) või siis naine (kes on tavaliselt segaduses, sest seks ei asenda emotsionaalset lähedust). Kas ja kuidas peaksid seks ja emotsionaalne lähedus seotud olema, on tihti inimeste jaoks üks segane ja keeruline teema. Arvamusi mõjutab ka see, millised hoiakud on keegi oma päritoluperest, meediat tarbides või eneseabikirjandust lugedes kaasa saanud.

Emotsioonikeskse paariteraapia rajaja Sue Johnson võrdleb seksi tantsuga. Inimene võib teada perfektselt samme ja osata ka rütmi kaasa lugeda, aga kui partnerit ei usalda ega tunneta, puudub tantsul muusika. Tegu on siis kas pelgalt kiire rahulduse saamiseks mõeldud tehnilise sooritusega (kus partner on seksinuku või vibraatori rollis) või on lõpuks mõlemad pahurad, sest keegi ei saanud sügavat rahuldust. Usaldus ja partneritunnetus ei tähenda, et voodis tuleks suhet analüüsida – pigem mitte. Küll aga tähendab see, et saame partneriga seksist avatult rääkida, hukkamõistu kartmata.

Hirm läheduse ees

Kui üks partner kardab olla haavatav, endale kedagi hingeliselt lähedale lasta, paigutab ta seksi ja emotsionaalse läheduse oma elus eri «sahtlitesse». Seksitakse, et saada kiire rahuldus ja stress maandatud, fookuses on alati enda vajadused. Üheöösuhetes pole sellisel suhtumisel viga, aga kui pikaajalises suhtes on partner kogu aeg vaid kiire rahulduse abivahendiks, kipub suhe logisema. Orgasmid võivad toredad olla, aga tühi tunne (mida tihti ei osatagi sõnastada) seda ei ole. Eriti halvasti tunneb end see pool, kes soovib tehnilise tegutsemise asemel armastusseksi, aga tajub, et teine lihtsalt kasutab teda ära enda vajaduste rahuldamiseks või aitab viisakusest ka teisel tippu jõuda.

Sellistele inimestele on turvaline viis lõõgastumiseks ka üksi porno vaatamine ja eneserahuldamine, ei pea ju kellegi teisega arvestama (kuni partner pornost teada ei saa). Seksipraktikas eelistatakse ekstreemsemaid asju, sest kui suur osa teise inimese tajumise oskusest on välja lülitatud, läheb ka endal erutumiseks vaja ühe tugevamaid stiimuleid. Sellise suhtumisega inimesed võivad väljendada avalikult vaadet, et seks muutubki ju suhtes aja jooksul vähetähtsaks, aga teisalt pidada kähkukate tarvis armukesi.

Ebakindlus nullib naudingu

Emotsionaalseid probleeme toob seksiellu ka see, kui paarisuhtes pole kas ühel või mõlemal poolel kindlust, et partnerile tõesti meelditakse. Tuntakse vajadust pingutada, olla parem, seksikam ja osavam igal rindel, ka voodis. Väga tahetakse partnerile naudingut pakkuda, aga teise tajumise rikub enda suur ärevus, mis röövib suurema osa tähelepanust. Muretsetakse, kas teisel ikka oli hea, aga küsida ei julgeta. Tihti teeseldakse ja ka partner ei julge negatiivset tagasisidet anda. Suhe on ülitähtis ja seks on justkui tõend, et suhe on korras, et partner armastab. Pidevalt vajatakse kinnitust, et ollakse armas ja voodis parim. Iga vähem kui ideaalne vahekord võimendub äreva partneri peas suhte kvaliteedi mõttes millekski kohutavaks. Partneri fraas «Ma olen täna väsinud» võib äreva partneri peas tähendada «Ma pole piisavalt kuum, ta ei armasta mind, ta ilmselt just tuli armukese juurest». Paarisuhtes end ärevalt tundev naine on tihti ka liialdatult mures selle pärast, kas tema üks või teine kehaosa on piisavalt kaunis ja mida mees sellest kõigest arvab. Kui aga seksi ajal muretsetakse teisele jääva mulje pärast või tuntakse kohustust seksida, on spontaansusest, naudingust ja enese vabaks laskmisest asi väga kaugel.