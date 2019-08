Puhkus Eestis: lemmikkohti üles pildistades soojendad end külmemal ajal mälestustega laengut, mida mälestuse meenutamine esile kutsub 

„Reisin Eesti-siseselt väga tihti nii puhkuse kui ka töö asjus. Mulle meeldib väga enda kodukohas ringi kolada ning sageli jäädvustan lemmikkohad ja -hetked oma nutitelefoni ja kaameraga üles. Pimedamal ja külmemal ajal on tore fotosid vaadata ning nautida seda positiivset laengut, mida mälestuse meenutamine esile kutsub,“ lausus Leetma, kes soovitab ka teistel oma seiklused üles pildistada.

Inspiratsiooni kogumiseks ja seda ka teistega jagamiseks on hea osaleda fotokonkursitel, mida soovitab ka Leetma. Hetkel on käimas näiteks mobiilifotograafidele suunatud InFocus Awards, mille eesmärk on julgustada inimesi üles leidma avastamata ilu enda ümber. Millised on aga meigikunstniku selle suve lemmikkohad, kust tema inspiratsiooni ammutab?

Liisa Leetma Kihnus Foto: Erakogu

„Üheks mu lemmikkohaks on kindlasti Viljandi. Eriti just vanaema maakoht, mis on alati olnud mulle koduks ja hoiab südames väga erilist kohta. Olen seal kasvanud ja teinud läbi oma suurimad vaimsed läbimurded, selles metsas on kohe mingi eriline energia. Lähen alati sinna tagasi, kui tunnen, et vaja patareisid laadida või mõtteid mõelda,“ väljendas neiu tänutunnet, et tal on alati selline koht olemas.

Paar nädalat tagasi avastas Leetma enda jaoks tõelise pärli - Kihnu saare. "Ei tea kuidas, aga ma pole varem seal käinud ja võib-olla see on põhjusega nii, ehk poleks ma varem osanud seda saart nii kõrgelt hinnata,“ arutles Leetma, kelle sõnul kisub Kihnu reeglitest ja igapäeva muredest vabaks. „Sealses õhus on tunda tohutut vabadust, mis viskab su justkui ajas tagasi lapsepõlve, kus elu oli nii lihtne ja muretu. Ilma naljata, olin need paar päeva uuesti laps, kelle päeva to-do listi kuulusid ainult rattasõit, ujumine ja jäätise söömine,“ kirjeldas meigikunstnik.

Liisa Leetma Kihnus Foto: Erakogu

„Saaremaal olen lapsest saadik iga aasta vähemalt korra käinud. Selle suvega tekkis aga mingi teistmoodi armastus selle saare vastu. Põhjus võib olla just vabaduse tunne, mis seal tekib. Juba praami peale jõudes ja esimesi sõõme mereõhku ahmides kaovad kõik mõtted ja pinged. Tundub, et mida vanemaks saame, seda enam leiame ilu lihtsates asjades,“ nentis Leetma, kelle lemmikkohaks Saaremaal on saanud Orissaare. „See armastus sai alguse ilmselt Piidivabriku pidudest, mida mu sõbrad korraldama hakkasid ning mis hiljem kasvas I Land Sound festivaliks. Tänaseks ongi Orissaares kogunenud nii palju häid mälestusi, et proovin sinna võimalikult palju jõuda,“ lausus Leetma.