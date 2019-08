Beebiblogi HELENI BEEBIBLOGI | Carmeni vähene päevane uni on kulmineerunud sellega, et olen kuradi väsinud Helen Kõpp , täna, 12:00 Jaga: M

Helen ja Carmen Foto: Stanislav Moshkov

Minu meelest mul on nii imeline olla lapsevanem Carmenile. Ta oskab olla nii elurõõmus, särav ja vahva. Hästi energiline on ka. Ma tahaks ka sama energiline olla. Öeldakse, et igaühele antakse nii palju, kui ta kannatada jõuab, nii raske rist tassimiseks, kui ta jaksab. Mu sõbranna ütles, et vanematele sünnib laps vastavalt nende kannatuste järgi.