Inimesed Seeniorkorvpallurite nali: väga madalale ei tohi palli sööta, sest see hakkab seljale Helle Rudi , täna, 13:11 Jaga: M

Üle 55. aastaste naiste korvpallitrenn Astangu Kutserehabilitatsiooni keskuses. Vasakult: Liivi, Kai, Reet, Katrin, Epp ja Urve. Osa võistkonnast treenib olude sunnil Tartus ja Soomes. Foto: Tiit Tamme

Seeniorite korvpallivõistkonnas on kulunud nali, et väga madalale ei tohi palli sööta, sest see hakkab seljale. Siiski leiavad naised, et niisama kodus konutades oleks tervisemuresid kordades rohkem.