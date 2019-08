„Teine võimalus elada ei saa olla halb.“ 

Neid arste on vähe, kes nõustuvad erialastel konverentsidel publiku ette astuma ja esitlema midagi väga isiklikku – enda haiguslugu elu valusaima kogemuse kaudu. Ent just sellise sammu on kaks korda astunud kirurg Aleksandra Šilova (30), kes tavaelus end pigem tagasihoidlikuks inimeseks peab.