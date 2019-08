Rivo Vesik tippspordist lahkumisest: „Nägin, et mu keha laguneb.“ 

«See on äge, mida sa teed!». Need sõnad poetab rannavõrkpalli treenerina maailmameistriks tulnud Rivole (39) juhuslikult mööduv vana tuttav. Tõesti imetlusväärne, kui kaugele eestlane Venemaal treenerikarjääriga jõudnud on. Veel ägedam on aga see, et mehel jätkub energiat muretsemaks ka Eesti rannavolle tuleviku pärast.