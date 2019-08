Ilu ja mood ILUNIPP | Unusta kallid kulmuprotseduurid! Tavaline pesuseep teeb su kulmud tihedaks ja kauniks Reet Gailan , täna, 20:46 Jaga: M

GALERII

Seebikulmud Kulmude seebitamine Foto: Stanislav Moshkov

Seebi kasutamine kulmudele viimistlemiseks on vana Hollywoodi trikk, mis nüüd taas populaarsust kogub. Miks see nii on?