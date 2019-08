Peep Veedla: "Kes Viru Folgi maha magab, raiskab lihtsalt oma aega!" 

Kaks iiri bändi esinevad Eestis esmakordselt

Aastate jooksul on festival teinud läbi siiski ka mõned muutused. Peep toob välja, et festival on oma mastaabilt mulluste aastatega võrreldes sama suur, kuid tänavu toimub pühapäevane viimane kontsert kell 15. „Elu on näidanud, et inimesed kipuvad pühapäeval lahkuma, tahetakse koju. Pealegi, ega ajaliselt ei pea festival kestma üleliia kaua, kuid see, mis seal on, olgu suurepärane. Siis saab sellest hea elamuse kätte ka lühema ajaga,“ kostab Peep.

Ansambel VLÜ ühes Untsakate ja sõpradega esitab tänavusel iiri aastal The Poguesi laule. Foto: Tiina Kõrtsini

Tänavusel festivalil soovitab Peep ära kuulata kõik iiri ansamblid. Avastamisrõõmu pakuvad The Kilkennys ja Beoga, kumbki bändidest pole Eestis varem käinud, kuid omal maal ja Euroopas tervikuna on need ansamblid Peebu kinnitusel vägagi hinnatud. Primordiali on Eestis saanud varem kuulata ning sestap on sellel ansamblil siin juba oma fännid ootamas. Ning kindlasti soovitab Peep silma peal hoidma reede hilisõhtul toimuval kontserdil Tribute to The Pogues, kus üks ja ainumas kord laulavad omal ajal paljusid mõjutanud ansambli laule VLÜ, Untsakad ja nende sõbrad.

Peep on rahul, et lisaks laste-, kino- ja keskkonnaprogrammile on viimastel aastatel lisandunud teatriprogramm. Tänavu kuulub sinna kaks lavastust, mille on teinud Üllar Saaremäe – Peebu sõnul üks suuremaid iiri kultuuri fänne Eestis.

Melu Viru Folgil - tänavu saab muuhulgas kindlasti õppida ka iiri tantse. Foto: Arno Saar

Esimest korda kuuluvad programmi ka koerad, toimub iiri setterite näitus. Ning mõistagi ei saa selle kolme päeva jooksul üle ega ümber iiri tantsudest, söögist ja joogist. Lähemalt saab festivalil toimuva kohta uurida siit.