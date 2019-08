Uudisteankur Ingrid Teesalu: mulle meeldib puhata Itaalias ja Lõuna-Prantsusmaal – seal on soe, hea toit ja palju veini! 

Veetsin kõik oma lapsepõlvesuved Pärnus vanaema ja vanaisa juures. Kolasime pidevalt mööda Pärnut – käisime rannas, turul, sõime jäätist ja maasikaid. Elasime küll Mai tänava kortermajas, aga selle maja hoov oli üks mu lemmikkohti. Mul olid vahvad suvesõbrannad, kellega ma kolm kuud hoovis mängisin. Ärkasin kell üheksa üles, jooksin rõdule, et vaadata, kas mu sõbrannad teistes majades on samuti üles ärganud. Kõik tulid oma akendele lehvitama, kui olid valmis õue minema. Mängisime hoovis hiliste õhtutundideni. Vahepeal käis vanaisa mind õues otsimas, et ma ei unustaks koju sööma tulla. Olin paras tuulepea ja unustasin end peaaegu iga kord mängima.