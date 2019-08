AVESTA | Reede, 9. august: ette võib tulla ootamatusi 

PÄEVA MÄRGID: Kui kodust väljudes puhub taganttuul, tuleb päev edukas. Kui vastutuul, siis ebaedukas. Pilvede liikumine ja nende kuju on väga tähenduslikud – nende kaudu võid saada vastuseid küsimustele. Kui tuul viib ära mõne paberi või purunevad nõud, ennustab see õnne. Tänase ja homse päikesetõusu vahel nähtud unenäod on tähenduslikud ja täituvad kiiresti. Kui nägid unes vihma, ennustab see kaitset ja tervenemist. Kui tundsid unes tuult, lendasid, nägid vikerkaart või pilvi, oota abi ja kellegi soosingut.