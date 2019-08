Sina ise Vanem teeb lastel vahet: „Sina justkui polekski minu laps!“ Katrin Helend-Aaviku , täna, 00:01 Jaga: M

VANEM TEEB VAHET: Nii mõnelgi lapsel on ka hiljem, täiskasvanuna, hing haige, et vanemad teda ja teist last ebavõrdselt kohtlesid. Foto: Vida Press

„Väiksemale õele tehti lapsena kalleid kingitusi, teda võeti kaasa teatrisse ja igal aastal ka reisidele. Neid kordi, mil mind kampa võeti, võin kahe käe sõrmedel üles lugeda. Seda ei juhtunud aga kunagi, et õde millestki kõrvale jäi,“ meenutab noor naine Kristiin, kel ebavõrdsest kohtlemisest siiani hing hell. Ühe lapse eelistamise patust pole täiesti puhtad ka vanavanemad.