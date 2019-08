Horoskoop AVESTA | Pühapäev, 11. august: Kui sattud vihma kätte, tähistab see abi kõrgemalt. Kai Tamm , täna, 11:00 Jaga: M

Foto: pexels

PÄEVA OLEMUS: Päikese päev on pühendatud religioossele tarkusele, usule ja südametunnistusele. Ära allu provokatsioonidele. See päev on nagu immuunsuse kontroll, kas sulle hakkab külge halb. Ära alusta uusi asju. Tee igapäevatöid ja -toimetusi.