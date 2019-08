AVESTA | Esmaspäev, 12. august: ette võib tulla arusaamatusi ja konflikte. 

Väga hea märk, kui ärkad linnulaulu peale. Ära võta üles maast leitud asju. Kui ise midagi kaotad, ära nuta seda taga. Kui sinu peale langeb linnusulg, tähendab see edu, rikkust ja võitu. Kui tunned rahutust, on see märk, et käid valel teel. Tänase ja homse päikesetõusu vahel nähtud unenägudest täituvad vaid konkreetsed. Mida kirkam uni, seda kiiremini see täitub.