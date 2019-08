Kuidas vältida suhtekolmnurka? 

Kõige tõsisemate tagajärgedega on kolmnurgad, kus vanemad ei saa oma asju räägitud ja kaasavad lapsed. Üks vanem võib käia lapsele kurtmas teise vanema kohta. Või räägivad vanemad lapse probleemidest eriti emotsionaalselt just siis, kui omavahel muud rääkida ei saa – kuni selleni, et laps tunneb end peres seetõttu tõelise patuoina või haigena. Teraapias pole siis harv juhus, kui laps ütleb vanematele ka otse, et minuga pole vaja nii palju tegeleda, suhelge palun omavahel. Võib ka nii minna, et üks vanem veedab eriti palju aega tööl, teine keskendub täielikult lastele– omavahel südamest südamesse rääkimiseks aega ei võeta, sest see tundub ohtlik.

Oht kolmnurkadesse sattuda on eelkõige inimestel, kes on loomult ebakindlad, ärevad ja kel on oma vajadustest otse raske rääkida, või inimestel, kes on näiteks maast madalast õppinud, et ebamugavaid teemasid kodus ei puudutata, püütakse iga hinna eest viisakas olla.

Kui tahame aru saada, kas meie elus on lahtiharutamist vajavaid kroonilisi suhtekolmnurki, võiksid esimesed küsimused endale olla hästi üldised. Kas mu elus on lähedasi inimesi, kellega on palju varjatud või pingelisi teemasid, mida parem ei puudutaks? Mida ma üldse teen, kui oluliste inimestega pinged tekivad? Kas on midagi, mis on muutunud harjumuseks? Kindel inimene, kellega just siis suhtlen? Kindel tegevus, mis kasutusel just suhtepinge leevendajana (lähen jooksma või jooma, veedan pikki päevi tööl, vaatan tundide kaupa lemmikseriaale)? Kas tunnen end mõnikord nii, nagu mind oleks mingisse suhtemustrisse survestatud? Kui nii, siis mis tunne on seal olla? Kas peres on tunne, et ei saa olulistest asjadest otse rääkida – probleemid on kestnud juba aastaid või aastakümneid sama­sugustena ja lahendust ei paista? Eriti suur ohumärk, mis laste heaolu mõttes kiiret muutmist vajab, on see, kui paar ainult või peamiselt lastest räägibki või kui üks vanem tunneb, et teine on lapsega tema vastu liidu moodustanud või vajab teda vaid siis, kui on tarvis kord majja lüüa.