Lihtsalt Maria: «Keskmise suurusega tüdrukud, hoiame kokku!» 

GALERII

Õpib ennast armastama: «Sa ju eeldad, et sinu elukaaslane hoiab sind nii 5 kilo kergema kui ka raskemana. Miks saa siis ise ennast ei hoia? Miks arvad, et ei ole ise väärt sama head kohtlemist kui teised inimesed?» küsib Maria retooriliselt ja kutsub naisi üheskoos nendel teemadel arutlema. Foto: Urmas Luik

Juba kuu aega peab Naistelehe veebiküljel oma videoblogi pärnakas Maria Rozbaum. Kust leida sobivaid riideid, kui sa pole just piitspeenike? Kuidas leppida oma kehaga, kui oled elu aeg dieeditanud, ent tulemused on ikka ajutised? Just seesugustel paljudele naistele nii tuttavatel teemadel Maria oma videolugudes arutlebki.