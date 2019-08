MARILYN JURMANI BLOGI | Joogat võib teha ka ühe jalaga, päriselt! 

Rocket (ingl. k – rakett) on lihtsalt nimetus sellele konkreetsele süsteemile ja järjekorrale, mismoodi me üle maailma It’s Yoga koolides joogat jagame. Reisides mööda maailma ja astudes sisse ükskõik millisesse It’s Yoga kooli saavad õpilased olla kindlad, milline tund neid ees ootab. Ühtlasi tahame austada seda, kuidas on meieni jõudnud jooga, mis hoiab endas meie kooli asutaja Larry Schultzi jagatut ning suure rõõmu ja armastusega loodut.

Teised õpilased tegid imestunud näo ja ütlesid, et sa ei saa õpetada, kuna sa ei oska kõiki poose täiuslikult. Seepeale vastas Larry, et õpetaja ju seda ei öelnudki, vaid oli küsinud, kes tahab jagada seda, mida ta armastab.

Sellest lausest sai alguse kogu It’s Yoga koolide filosoofia ja ka rocket'i-seeriad. Lastes lahti poosi täiuslikkusest ja vahetades selle funktsiooni vastu. Modifitseerides poose nii, et need oleksid jõukohased iga taseme õpilastele. Ja mis põhiline – lubades nii algajatel kui ka edasijõudnutel praktiseerida ühises ruumis, usaldades nõnda õpilaste endi sisemist õpetajat ja tempot. Neid tõdemusi hoiame ka It’s Yoga Tallinnas ja just rocket on see, mida praktiseerides need eriti kasuks tulevad.

Rocket sai alguse sellest, kui üheksakümnendatel sai Larryst legendaarse bändi The Grateful Dead joogaõpetaja. Larry läks koos muusikutega tuurile. Ma ei tea, kas te olete ühegi bändimehega kunagi koos hänginud, kuid oma kogemusest võin öelda, et väga paljudel muusikutel on probleemiks pidev sundasend, mis on paratamatu päevast päeva pilli ühtmoodi käes hoides.

Üsna kiiresti sai Larryle selgeks, et neile meestele oli keeruline õpetada traditsioonilist ashtanga vinyasa joogat. Koos muusikutega arendatigi välja uued seeriad, mis tolle aja kontekstis oli väga murranguline ja mässumeelne. Kui Larry bändimeeste käest küsis, kuidas neid seeriaid kutsuma hakata, siis kõlas vastuseks "The Rocket, because it gets you there faster" (ingl. k – rakett, sest sa jõuad sellega kiiremini kohale). Ja nii jäigi.

Kuid jooga on siiski jooga.