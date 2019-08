Merle Luik: e-sigaretid EI OLE lihtsalt supiaur! 

Mäletan, et kui Eestis tänavatel ja toidukohtades suitsetamine ära keelati, tõusis kisa taevani. Samas – tänapäeval ei kujutaks meie maal keegi enam ettegi, et peaks kohvikus oma Pavlovat nosima sinise pilve sees või ootama bussi kõrvuti kümne suitsu kimuva vanamehega. Muide – mainin ära, et mind üldse ei sega ega huvita, kas inimene on suitsetaja või ei. Igaüks tehku oma tervisega, mis tahab. Aga seejuures oleks hea, et inimesed, kes ise ei suitseta ja suitsuhaisugi ei talu, selle all kannatama ei peaks.