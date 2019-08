Inimesed Loomaarst Tiina Toomet: lemmikut tema elu lõpuni piinata pole eetiline Silja Paavle , täna, 10:27 Jaga: M

GALERII

Tiina on terve elu tööd teinud suure armastuse ja pühendumisega. Ja kõige selle kõrval osanud lihtsalt õnnelik olla. Foto: Stanislav Moshkov

Tiina Toomet on läbi elu lapsepõlveunistusele truuks jäänud: tüdruk teatas juba kolmandas klassis, et temast saab loomaarst. Poolsada aastat hiljem on naine Eesti üks tuntumaid väikeloomatohtreid.