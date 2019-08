EMA KÜSIB: millal on õige aeg minna lapsega silmaarsti juurde? 

Laste silmi tuleb kontrollida regulaarselt. Kõigepealt umbes kolme-nelja-aastaselt, sest kolmandaks eluaastaks on nägemine 80 protsendi ulatuses välja kujunenud ja kui nägemises peaks kõrvalekaldeid leitama, on see parim vanus probleemi süvenemise ennetamiseks või/ja parandamiseks. Seejärel tuleks kontrollis käia viieselt ning siis enne kooli ehk seitsmeselt.

Nina sügaval raamatus, silmad väsinud

Lapse silmade kaitsmine ei ole raske, kuid see-eest väga vastutusrikas töö. Kriitilise pilguga tuleks üle vaadata koolilapse õppimistingimused ja -harjumused. Näiteks tuleb veenduda, et lapse silmad oleksid kodutöid tehes vihikust või raamatust õigel kaugusel – nii on silmadel väiksem pinge. Õige kauguse määramiseks on lihtne viis. Pange lapse küünarnukk lauale ja viige tema rusikas käsi silmade juurde. See ongi iga lapse individuaalne lugemiskauguse mõõt.

Millest aga kahtlustada, et lapse silmadel võib miskit viga olla? Lapsega tuleb minna arsti juurde, kui ta kaebab silmade väsimuse või peavalu üle. Ohumärkideks võib lugeda sedagi, kui laps istub telerile liiga lähedal, kissitab silmi ja tema õppeedukus langeb. Viimane on üsna üllatav, aga väga loogiline sümptom – laps ei pruugi lihtsalt tahvlile näha.

Pea teleri ja arvutiga pausi

Öeldakse, et kõigis hädades on süüdi moodne maailm. Pidev ekraanide põrnitsemine võib põhjustada silmade kuivust, punetust, sügelemist ja isegi valu. Ekraanide ärakeelamine pole lahendus, tähtsam on määrata lapsele korrapärased puhkepausid. Sama kehtib raamatu lugemisel.

Silmi tuleb korrapäraselt lõdvestada, lisaks soovitavad silmaarstid ka lastel kasutada kunstpisaraid. Kunstpisarad loputavad silmast välja tolmu, allergeene, haigustekitajaid ning loovad silmale «kaitsekile» kuivuse vastu.