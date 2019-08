LIHTSALT MARIA BLOGI | Kuidas kolmelapselisena igaühele jagamatut tähelepanu anda 

Foto: Maria Rozbaum

Elu kolme lapsega on kiire, lõbus, väsitav ja täis ootamatusi. Perereiside puhul võib selle kõik vabalt miljoniga korrutada. Nii mõtlesimegi katsetada, kuidas oleks lastega ükshaaval väikeseid nädalavahetuse minipuhkuseid ette võtta. On selge, et kolme lapse puhul ei saa igaüks neist nii palju jagamatut tähelepanu, kui ehk sooviks ja sellised minipuhkused aitavad kindlasti ka seda muret leevendada. Esimeseks katsetuseks võtsime ette keskmise lapse-emme reisi üheks ööks Tartusse ja võib öelda, et see kukkus lihtsalt suurepärane välja! Tundub, et selline lapse-vanema reisimuster sobib ülihästi ja julgen soojalt soovitada kõigile, kel lapsi mitu. Tänases videos ongi väike vlog meie toredast nädalavahetusest. Ehk annab see mõtteid, mida oma pisikestega ette võtta!