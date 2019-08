NAISTELEHE ARHIIVIST | Tõnu Aav: "Armastus on kõige tähtsam." 

«Aarne oli minust klass eespool, aga vahetundide ajal toimus teisel korrusel vestlusring, kust võttis tihti osa ka kolmas koolikaaslane: meist küll tublisti noorem, aga hiiglama vaimukas Juhan Viiding. Teda oli lihtsalt nauding kuulata,» meenutab näitleja. «Nii me seal kolmekesi olime: Aarne, Juhan ja mina. Aarnega hakkasime esinema koolipidudel, mina tikkusin ikka laulma, «La palomat» ja üht Šostakovitši lugu ...»

«Naersime Aarnega tihti, et meil on lahendamata see küsimus, kumb meist tegi ettepaneku lavakooli katsetele minna. Kumbki veeretab seda teise kaela, hommikul läks üks teise juurest läbi. Aarne ikka ütles, et kuidas tema sai minu aknale koputada, kui mina elasin teisel ja tema esimesel korrusel! Nii et küllap see mina ikka olin, kes tema aknale koputas,» muigab mees. «Sellist varianti üldse polnudki, et võib-olla ei saa lavakasse sisse. Olime üsna enesekindlad.»

Mõlemast said konservatooriumi vast loodud lavakunstikateedri esimese kursuse üliõpilased, kursuse juhendaja oli ei keegi muu kui Voldemar Panso.

«Aastad lavakunstikoolis muudavad inimest. Olen ise teinud sellise järelduse, et need näitlejad, kes pole lavakas õppinud, kipuvad teistest selja taga või purjus peaga ikka halvasti rääkima, eputama või kadetsema. Lavakas käinutel on need kandid ammu maha lihvitud,» ütleb ta.

Tõnu tunnistab, et vaevles esimesel kursusel kohutavate kahtluste käes, sest Panso oli lausa kategooriliselt nõudlik õpetaja. «Tagantjärele mõtlen, et oleksin tahtnud koolist rohkem saada. Meie õpetajad ei õpetanud meid kodus töötama ega rolli ette valmistama. Ehk nad ei teadnud isegi, kuidas see käib. See on selline individuaalne asi, et kes seda oskab, see seda teeb.»

Mees tunnistab, et sõprus Aarne Ükskülaga on teda palju mõjutanud. «Lavakunstikateedri esimesel kursusel olin kaunis suur liialdaja ja lobamokk, fantaseerija, üsna distsiplineerimatu. Aarne tegi mulle palju märkusi,» nendib ta. «Päris ausaks jäädes pean tunnistama, et mind võlus näitlejaameti puhul ikka rohkem see väline glamuur. Kuulsus ja soov heas seltskonnas olla.»