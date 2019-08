AVESTA | Neljapäev, 15. august: kui leiad peenraha, ennustab see heaolu ja edu 

Väga halvad on kõik verega seotud märgid: haavad, nina-, suu- või muud verejooksud. Ära tilguta verd maha! Kui verd tilgub põrandale, tuleb see koht küünlatulega üle käia. Kui sind mitu korda nimepidi hüütakse või sulle näis, et hüütakse, on sinu kaitseingel su kõrval. Kui leiad peenraha, ennustab see heaolu ja edu. Tänase ja homse päikesetõusu vahel nähtud unenägudest on tähenduslikud vaid košmaarsed ja konkreetsed, mida nägid päikesetõusul. Kui nägid unes, et lendasid maa kohal või kuulsid oma nime, on loota kaitset ja edu.