Kas vanema naise suhe endast tunduvalt noorema mehega jääb püsima? 

15 AASTAT VANUSEVAHET MEHE KASUKS: Näitleja Demi Moore oli endast 15 aastat noorema mehega, näitleja Ashton Kutcheriga abielus kuus aastat. Suhtele sai saatuslikuks mehe truudusetus - Ashton vallatles 22aastase neiuga, mida Demi ei andestanud ning otsustas abielu lõpetada. Septembris ilmub 56aastase Demi elulooraamat „Inside Out“, mis saab olema siiras ja puhas tagasivaade tema elul. Lisaks räägib naine ka oma kolmest abielust - muusiku Freddy Moore'iga, näitöeja Bruce Willisega, kellega naisel on kolm tütart, ning näitleja Ashton Kutcheriga.

Ajakirjas Marie Claire esimest korda „puumanaisena“ iseloomustatud keskealine, ambitsioonikas, oma välimuse eest hoolitsev ja oma vanusest tunduvalt noorematest meestest huvitatud naisetüüp on muutunud kogu maailmas populaarseks märksõnaks. Demi Moore on näiteks tüüpiline puumanaine, samuti Madonna. Kahjuks saab kõmulehtedest pidevalt lugeda nende kallimate pidevast vahetumisest. Kas sellisel suhtel on üldse perspektiivi pikaajaliseks kooseluks?