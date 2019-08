LIHTSALT MARIA BLOGI | Mugavad koduriided teevad jahedad õhtud mõnusaks! 

Lihtsalt Foto: Liisu Altmaa

Sügis on tulemas, tahame või mitte. Minul isegi ei ole väga midagi selle vastu, sest naudin aega, kui saan end diivanil kerra tõmmata, küünlad põlema panna ja teekannu kõrvale võtta.Selleks aga on tarvis mõnusaid ja mugavaid koduriideid ja neid kulub mul tegelikult üldse palju, kuna töötan hetkel kodust. Värskes videos näitangi mõne komplekti, mille hiljuti soetasin sellisest poest nagu Women´s Secret. See on kohe kindlasti mu uus lemmik!